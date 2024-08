Pallamano A Gold Publiesse Chiaravalle torna a casa il figliol prodigio Valerio Sampaolo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il portierese doc, vincitore di uno Scudetto, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe in giro per l’Italia,nella società che lo ha cresciuto: “Un sogno che si realizza: metto la mia esperienza a servizio della mia città”, 1° agosto 2024 – È il momento che tutta una città stava aspettando: ilseria vestire i colori biancoblù della. Si tratta di un portiere che vanta oltre 85 presenze in nazionale, 1 Scudetto, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe vinte (senza contare tantissime finali e semifinali disputate), più volte votato come miglior portiere italiano. “È un sogno che si realizza – spiega– quello di vestire in Serie Ala maglia della società dove sono nato e cresciuto.