Monte Mario – Alfonsi | Gravissimo danno ambientale

(Di giovedì 1 agosto 2024) “L’enorme incendio che ha investito tutto il pendio boschivo della collina della Riserva naturale diha provocato un, la perdita di un prezioso patrimonio di biodiversità e di un polmone verde con una funzione determinante per la qualità dell’aria di quel quadrante della città. Desidero ringraziare per l’impegno tempestivo e continuo di questi giorni i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile di Roma Capitale, le Forze dell’Ordine e le Istituzioni coinvolte nelle azioni di controllo e contrasto degli incendi. Ci impegniamo sin d’ora ad attivare uno specifico piano di interventi con il coinvolgimento di tutti gli Enti competenti volto al ripristino di questo prezioso patrimonio naturale”. Così in una nota Sabrina, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. (Com/Red/ Dire)