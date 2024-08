L’Unione europea resta indietro nei brevetti e rischia la propria competitività

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 1 agosto 2024) Le richieste di brevetto sono un indicatore importante della forza innovativa e della. L’Ue è lontana dall’essere un leader globale in molte tecnologie strategiche. Il Centro per le politiche europee (Cep) ha utilizzato i dati suiper analizzare i benefici e i rischi della cooperazione internazionale nella ricerca per sei tecnologie emergenti più critiche ed ha confrontato l’Ue con le potenze globali dell’innovazione come Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Il risultato è che l’Europa perderàsenza la cooperazione internazionale. «In termini di attività brevettuale, l’UE non ha un vantaggio comparativo rispetto al resto del mondo in nessuno dei campi tecnologici analizzati.