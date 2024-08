Emma Corrin | i suoi look di Luglio valgono un ripasso

Leggi tutta la notizia su amica

Fin dagli esordi, ci ha abituato a sempre sorprendenti sul red carpet. Quelli sfoggiati a per le première di "Deadpool & Wolverine" sono di certo degni di nota. A New York, l'attrice ha scelto un body molto sgambato di Nina Ricci, ricoperto di strass e con scollo in pelliccia sintetica. Poco dopo, a Berlino, ha optato per un totale di Saint Laurent composto da mini dress in raso di seta abbinato ad autoreggenti e pump. Mentre a Londra, ha indossato un outfit firmato Miu Miu: un abito corto con scollo halter e stivali biker. Amica ha realizzato un video per ripassare questi e gli altri sfoggiati dall'attrice.