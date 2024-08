Chi è Imane Khelif la pugile intersessuale di cui tutti parlano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Laitaliana Angela Carini si è ritirata meno di un minuto dopo l’inizio dell’incontro di quarti di finale di boxe femminile nella categoria 66 kg contro l’algerina, che da ieri è al centro di una polemica in Italia per via della decisione del Comitato olimipico di ammetterla alle competizioni, nonostante fosse stata esclusa l’anno scorso dai Mondiali di boxe. Nata il 2 maggio del 1999, a Tiaret,ha iniziato fin da piccola a gareggiare con atlete di sesso femminile. Nel 2018, la prima partecipazione a un Campionato del Mondo, nel quale si è classificata al 17esimo posto. Da quel momento, è stabilmente nel gruppo della sua Nazionale. Ha partecipato anche ai giochi di Tokyo tre anni fa.