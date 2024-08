Carini - Khelis l' italiana si ritira in lacrime dopo pochi secondi dal match delle polemiche

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - Clamoroso epilogo nella sfida di Angelacontro la pugile iper-androgina algerina Imane Khelif,le. La 25enne napoletana si ètaall'esordio nella categoria 66 chili dei pesi welter, innelaver incassato un paio di duri colpi al volto. Prima si è fermata per un problema a un caschettoun violento destro, poi ha deciso di abbandonare. "Mi ha fatto malissimo", sembra aver detto dal labiale.che i giudici hanno convalidato il verdetto, l'azzurra si è inginocchiata sul ring e ha pianto. "Non me la sono più sentita di combattereil primo minuto. Ho iniziato a sentire un dolore forte al naso, non è da me arrendermi, è proprio perché non ci riuscivo, ho detto basta e messo fine al": così Angelail ritiro all'esordio del torneo olimpico di boxe.