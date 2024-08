Capalle dopo 20 anni rinasce l’ex hotel abbandonato in via San Quirico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 1 agosto 2024 – “quasi vent'è finalmente pronto are l'exdi via Sannei pressi del centro commerciale”. Lo annuncia Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra che negliha sempre seguito la vicenda che ha riguardato l’immobile, mai aperto al pubblico. "L'edificio - ricorda il capogruppo - non fu mai aperto al pubblico visto il gravissimo incidente sul lavoro che si tenne nel maggio 2007 quando all'interno dell'area in costruzione, dove era in corso la realizzazione del residence e degli spazi commerciali, morì un operaio originario di Gravina di Puglia. Da allora,il tragico evento, il grande edificio, oramai praticamente concluso, è rimasto vuoto e privo di utilità e neglila struttura è stata plurime volte messa all'asta, andando ogni volta deserta”.