Calcio Eccellenza Cori fuochi e lacrime Grassina | festa di tutti

(Di giovedì 1 agosto 2024) Id’artificio con i colori rosso e verdi hanno concluso nel migliore dei modi una splendida giornata di festeggiamenti. Notte magica, una serata indimenticabile per ilche ha celebrato il ritorno inabbracciato da tutto il paese. I festeggiamenti si sono conclusi con una cena in piazza Umberto I ache ha visto la presenza di 250 persone. Oltre ai giocatori erano presenti anche l’allenatore e i dirigenti al completo, con parte organizzativa curata dalla società e in gran parte dal gruppo dei tifosi ‘Brigate Rossoverdi’ con in testa il patron Tommaso Zepponi. La meritata conquista della promozione della squadra inha dato nuova forza e passione ai sostenitori e al blasonato sodalizio che ha recentemente portato a termine la fusione col Belmonte.