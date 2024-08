Brie Larson anticipa il ritorno di Captain Marvel nel MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 1 agosto 2024)ildinel MCU Nonostante sia stato generalmente ben accolto dalla critica, Thes è stato un disastro al botteghino per iStudios, rendendo molto scarse le possibilità di un sequel diretto. Tuttavia, è quasi certo che prima o poi rivedremo le tre eroine del titolo nel MCU. Parlando con The Playlist, aè infatti stato chiesto se fosse in programma una reunion con le co-protagoniste Iman Vellani (Kamala Khan) e Teyonah Parris (Monica Rambeau). “Mi è piaciuto tantissimo stare con loro“, ha risposto la premio Oscar. “E penso che il sentimento di questo film sia così giusto per me ed è molto più vicino al punto in cui mi trovo nella mia vita, ovvero che non c’è un solo supereroe che possa salvarci.