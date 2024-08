Beauty must-have | il prodotto perfetto per il mare e per i party in spiaggia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Valorizzare lo sguardo ad alte temperature. Di giorno e di sera! IlUnper chi ama truccarsi senza rinunciare al bagno ino in piscina: si tratta di M5 Waterproof Effect di Lovrén (www.lovren.it), in mascara nero a lunga durata, che definisce, allunga e volumizza senza sbavature, grazie ad un pratico scovolino ad elica. Dalla texture cremosa e confortevole, contiene resine siliconiche, polimeri, cere e oli che creano un rivestimento flessibile a lunga tenuta. Il mascara, inoltre, ha un’alta percentuale di pigmenti per un nero intenso che valorizza lo sguardo. Dermatologicamente testato; nickel, cromo, cobalto testato; oftalmologicamente testato; non contiene paraffina, profumo, microplastiche, SLES/SLS, PEG L'articolo: ilper ile per iinproviene da 361 Magazine.