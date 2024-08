Amore tossico e donne forti Emanuelli illustra il sentimento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’, la forza dele, la capacità di riprendere in mano lapropria vita. Imparare ad amarsi. Sono i che verranno affrontati da Roberto(nella foto) protagonista del prossimo appuntamento di ‘Voce all’Autore’, in programma domani alle 21,15 nel giardino di Palazzo Binelli, in via Verdi. ‘Ora amati’ (Feltrinelli 2024) è il nuovo romanzo di Roberto, grande conoscitore dei sentimenti e dei loro segreti: racconta una storia d’tossica e logorante attraverso gli occhi di due. Dopo la presentazione della giornalista Cristina Lorenzi, l’autore parlerà di, dolore e rinascita. Quello di Carrara chiude il ciclo di incontri legati a ‘Ora amati’ che, come spiega, sono occasioni speciali, molto più simili a gruppi di riflessione “circolari” con lo scambio reciproco di emozioni ed esperienze.