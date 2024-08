Altro decesso in mare Onorato D’Amato muore mentre faceva il bagno di fronte alla moglie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Una giornata estiva si è trasformata in tragedia per la comunità di Poggio Imperiale., ex consigliere comunale e funzionario della prefettura di Foggia, è morto annegatoilnella località Acquarotta, a Marina di Lesina.Leggi anche: Milano, SUV si schianta contro un negozio: distrutta una famiglia L’rme e i soccorsi A dare l’rme è stata ladel settantenne, che ha immediatamente avvertito i soccorsi. I carabinieri, giunti sul posto, stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Non è escluso chepossa aver avuto un maloresi trovava in acqua, evento che potrebbe aver causato l’annegamento. Il personale del 118 è arrivato rapidamente sul luogo con un’ambulanza e un elisoccorso. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, pernon c’era più nulla da fare.