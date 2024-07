Volley femminile coach Guidetti lancia la Serbia | Ma con gli Usa dovremo cambiare approccio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ha esordito con una vittoria 3-0 sulla Francia, ma la strada è ancora lungo. Giovanniha rotto il ghiaccio alla prima Olimpiade nella quale si presenta con una squadra già da medaglia: "Ci siamo un po’ adattati all’ambiente e al loro gioco – racconta il tecnico modenese della nazionale serbariguardo l’un po’ titubante delle sue – e anche il fatto che loro siano partite senza Cazaute, la loro giocatrice più rappresentativa, ci ha fatto rilassare di più. Si è sentita anche l’atmosfera, tutta per le francesi, ovviamente, e due mie titolari erano all’esordio olimpico. Quindi mi va bene una partita così. Un match che ci dà modo di stare coi piedi per terra e preparare le prossime gare con umiltà, quella con Stati Uniti e Cina. Sono due squadre in grande forma, le americane come sempre hanno due sestetti col secondo a volte più forte del primo.