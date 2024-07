VIDEO De Luca in visita alla Cantina del Taburno | Quest’azienda è un messaggio di speranza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata nella Valle Vitulanese per il presidente Vincenzo De. Una passeggiata che l’ha portato are Foglianise per due appuntamenti importanti: l’inaugurazione della scuola dell’infanzia e ladeldi Enzo Rillo. Una doppiain compagnia dell’assessore Lucia Fortini, guidati dal sindaco Mastroncinque che ha fatto da padrone di casa in questo doppio appuntamento. Taglio del nastro nella struttura coloratissima che accoglierà tanti bambini, gli stessi che hanno aperto con l’inno di Mameli e con canti tradizionali. L’occasione giusta per parlare di scuola, cercare di fare il punto della situazione in merito agli investimenti fatti dRegione Campania in termini di istruzione, edilizia scolastica e dispersione, una piaga viva in Campania.