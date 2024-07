’Trecce di coraggio’ Donate tre parrucche per i malati oncologici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sono tre leche l’impresa Cortese Intermediazioni mette a disposizione della Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) di Ravenna. Questo è stato reso possibile grazie alle donazioni delle donne della provincia di Ravenna che hanno aderito al progettodi coraggio: dona i tuoi capelli, dona, promosso dalla Lilt di Ravenna e Confartigianato Benessere e mirato alla donazione di capelli per la realizzazione didestinate a persone in trattamento chemioterapico. Grazie alla convenzione tra Lilt Ravenna e l’impresa Cortese Intermediazioni è possibile monitorare l’intero processo: per ogni 3 kg di capelli donati l’associazione riceve una parrucca che viene poi assegnata a una persona in trattamento chemioterapico su segnalazione dell’Oncologia di Lugo, in collegamento con le Oncologie di Ravenna e Faenza.