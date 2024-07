Sos dal lungomare di Ardea | mancanza di segnaletica e scarsa sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – Da più parti arrivano segnalazioni di cittadini e commercianti deldeglitini, preoccupati per la crescentedinella zona. Le richieste alla pubblica amministrazione sono molteplici, ma tutte convergono su un punto: l’urgenza di interventi concreti per migliorare lastradale e ladei pedoni. La situazione attuale deldeglitini La situazione sulè preoccupante. Non solo laorizzontale è praticamente inesistente, con “quadrati, triangoli e strisce per terra” ormai sbiaditi e invisibili, ma anche laverticale è in condizioni critiche. I segnali stradali, installati durante l’amministrazione Farneti, sono stati in molti casi divelti o abbattuti dal vento per la loro vetustà, lasciando i cittadini senza punti di riferimento chiari.