Rapajc | Sucic potrebbe essere il rinforzo ideale per l’Inter Potenziale da big!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’ex calciatore croato Milanha espresso un suo giudizio sul connazionale Luka, accostato alin vista della prossima finestra di calciomercato, quando si libererà a zero. IL PARERE – Milan, ex calciatore croato, si è pronunciato ai microfoni di TuttoMercatoWeb in merito al connazionale seguito dalLuka. Secondo l’ex Ancona e Perugia, il classe 2002 ha undavvero importante da poter esibire in futuro: «Lui è un ottimo calciatore.unper. E aldiventare un big del calcio europeo». Il piano delper: uno sguardo al futuro! IL RAGIONAMENTO –non ha alcuna intenzione di chiudere il colpo perin questa finestra di calciomercato, data la completezza del suo centrocampo.