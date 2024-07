Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2024 | Toro geloso Leone scattante

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L'diFox dell'1è pronto a svelare come andrà questa giornata. Non poteva che partire con il piede giusto questo nuovo mese, grazie al transito della Luna in Cancro. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di giovedì 1°, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.1°Fox: Ariete,, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete invita a non lasciarsi abbindolare dalle promesse esagerate. Faresti meglio a puntare alla concretezza. In amore dovresti muoverti per primo.- L'diFox delconsiglia di tenersi lontano dalle polemiche, specie cono Acquario. Necessiti di stimoli dall'esterno, anche in amore. Cerca di eliminare o perlomeno di ridurre la gelosia.