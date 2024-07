LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Francia di bronzo attesa per la finalissima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA20.18 Tra una decina di minuti inizierà la finale per l’oro tra Ungheria e Corea. 20.15 Da sottolineare che la medaglia andrà a tutti i quattro francesi visto l’ingresso nel settimo assalto di Jean-Philippe Patrice. Nel mentre è partita la Marsigliese sugli spalti. 20.12 Festeggia tutto il Grand Palais che accoglie i propri beniamini. È una medaglia di, ma conquistata in casa vale molto di più.PER LA!! Parata e risposta in salto per Patrice che mette il sigillo nel miglior modo possibile. 44-25 Una stoccata per parte in rapida successione.a match point. 43-24. Due stoccate consecutive di Patrice. Laè a -2 dalla medaglia di. 41-24. Patrice spinge l’avversario negli ultimi centimetri della pedana e piazza l’attacco. L’ultimo assalto sarà tra PAKDAMAN Ali e PATRICE Sebastien 40-24.