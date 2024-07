L’Enza stra sprofondando causa gestione scellerata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sembrano le bianche scogliere di Dover cantate dai poeti, ma in realtà sono le rive deltra San Polo e Montecchio. Una situazione sempre più visibile e preoccupante, con addirittura caverne scavate all’altezza del fiume laddove il terreno è composto da argille che vengono sciolte e dilavate. "Lanegli anni del torrente ne ha provocato un abbassamento di circa 10 metri in quel tratto creando canyon che accellerano la spinta della corrente che continua ad eroderne le sponde", afferma l’ambientalista Duilio Cangiari, esponente di Europa Verde, che poi aggiunge: "La cosa che molti non sanno è che la falda acquifera (cioè le nostre riserve d’acqua preziosissime) normalmente più bassa, dovrebbe essere alimentata dal torrente. Ma in questo caso alimenta lei il torrente.