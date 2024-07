Il Gruppo Rossini fa shopping in Germania | definita l’acquisizione di Willax

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Seriate. Ottenere maggiore centralità a livello internazionale, rafforzando il progetto di consolidamento industriale di settore. È con questo obiettivo che il, azienda di riferimento del settore dell’abbigliamento da lavoro e DPI con sede a Seriate, ha definitodella società tedescaGmbH, attiva nel medesimo settore. In questo modo, simbolo dell’Italia grazie all’eccellenza e al valore prodotti nei suoi territori, diventa protagonista in mercati fortemente competitivi. L’operazione, il cui valore si attesta a 18 milioni di euro tra acquisizione e piano di sviluppo, è stata conclusa in coerenza con il piano industriale del, che vede l’incremento della componente estera come leva privilegiata per alimentare la crescita del fatturato, che nel 2023 ha raggiunto i 53 milioni di euro.