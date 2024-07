I BALTO sono usciti il 26 luglio con NORDEST

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 31 luglio 2024)fuori dal 262024 con il nuovo singolo “” per Pioggia Rossa Dischi. Ifuori con “” Se fossimo rimasti insieme, quante cose avremmo fatto? Quanta vita ancora avremmo vissuto?, si domandano inel loro nuovo singolo, “”, in uscita venerdì 26, per Pioggia Rossa Dischi. Link: https://spoti.fi/3WBmqLz Cosa rappresenta “”? “” è un viaggio solitario alla disperata ricerca di un perché. Quando una storia giunge al termine, quando si vive nel rimpianto delle proprie scelte, quando accettare la fine del cammino condiviso sembra impossibile, ci si perde in un limbo, tra il mare d’inverno e un’autostrada senza destinazione. Una moto, un solo casco, chilometri percorsi per dimenticare, senza mai riuscirci davvero.