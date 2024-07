Giulia sul suo approdo in WWE | Voglio fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nel corso di NXT Stand & Deliver dello scorso aprile,hala suaapparizione in WWE. Per i meno avvezzi al wrestling giapponese,è una delle migliori wrestler del panorama nipponico e si è affermata a livello mondiale grazie a performance di altissimo livello che hanno attirato, ovviamente, le attenzioni di Triple H. Qualche giorno fa, la wrestler ha ufficializzato l’in WWE e ha confermato che terminerà il suo periodo in Giappone il prossimo 19 agosto al Korakauen Hall. Durante una recentissima intervista al Tokyo Sports,ha parlato del suo futuro, dichiarando di aver pensato molto riguardo alla scelta di firmare per la WWE, ma ora spera di poter iniziare una piccola rivoluzione per lei e per il wrestling femminile in generale:“Ho preso questa decisione dopo averci pensato a lungo, adesso ho una grandissima determinazione.