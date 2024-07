Cos’è il cloasma gravidico o melasma e cosa fare se compaiono le macchie in gravidanza

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tra i disturbi e i cambiamenti che interessano la pelle introviamo anche il cosiddetto. Si tratta di una condizione che, come precisato dal Westlake Dermatology & Cosmetic Surgery, non rappresenta un pericolo né per la donna né per il feto. Nonostante questo, è una di quelle condizioni da non trascurare e di cui prendersi cura. Cheil(o? Ilè un comune problema cutaneo caratterizzato dalla comparsa di chiazze marroni o grigio-marroni sul viso e in modo particolare su quelle esposte al sole: guance, mento, naso, fronte e sopra il labbro superiore. Si parla diquando questo fenomeno compare in, essendo la gestazione una delle cause scatenanti dell’eccessiva pigmentazione (iperpigmentazione) della cute.