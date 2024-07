Cosa sappiamo finora dell’uccisione del leader di Hamas e che può succedere tra Israele Libano e Iran

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Due attacchi aerei per colpire altrettanti obiettivi di alto profilo: il capo politico di, Ismail Haniyeh, e il principale consigliere militare di Hezbollah, Fuad Shukr. In poche ore, che ha rivendicato il bombardamento a Beirut ma non ha ancora commentato l’attacco a Teheran, ha messo a segno due colpi che rischiano di far saltare le trattative per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi nella Striscia di Gaza, di incendiare la Cisgiordania e di alimentare l’escalation in Medio Oriente contro la Repubblica Islamica e i suoi alleati dalallo Yemen.