Compleanno Conte tutti in hotel a festeggiare | c’è anche un ospite speciale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tutta la squadra, compreso De Laurentiis, inperildi: c’èunUna serataper Antonio, che ha festeggiato il suo primoda allenatore del Napoli in campo nell’amichevole contro il Brest. Il tecnico, che ha compiuto oggi 55 anni, si è detto soddisfatto per la vittoria ma soprattutto per la prestazione. Nonostante un approccio diverso e un lavoro iniziato da poco, la squadra sembra aver assimilato i suoi principi di gioco. C’è ancora tanto da fare e, soprattutto, da migliorare, ma l’inizio fa ben sperare in vista dei primi impegni ufficiali. Il Napoli giocherà l’ultima amichevole contro il Girona sabato, poi si comincerà a fare sul serio: Modena in Coppa Italia ed Hellas Verona alla prima giornata di Serie A, entrambe al Maradona, sono segnate in rosso sul calendario di