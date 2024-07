Castel Volturno Catturato il latitante Salvatore Mari detto o’ tenente

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Da metà mese si trovata nella lista dei “latitanti pericolosi” del Ministero dell’Interno. Ora ne è uscitodai Carabinieri del comando provinciale di Napoli. Si tratta dio’. Ildi 47 anni è stato arrestato mentre era a bordo di una auto preceduta da una vettura di scorta. Il ricercato si nascondeva in una villetta di, in provincia di Caserta. Altre sei persone, che gli facevano da scorta e che assistevano nella sua latitanza sono stati denunciati per favoreggiamento. All’inizio si riteneva potesse nascondersi nel rione Monterosa – roccaforte del clan Abbinante, al quale è ritenuto affiliato – ma in realtà si spostava continuamente.