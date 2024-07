Avengers | Doomsday come potrebbe tornare Robert Downey Jr nel MCU?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La notizia cheJr. tornerà vestendo i panni del Dottor Destino ha preso tutti alla sprovvista ma, pur divisiva che possa essere, apre ila diversi scenari: vediamoli insieme. Ormai la storia la conoscete tutti. Sul palco del San Diego Comic Con, i fratelli Russo - appena confermati alla regia di: Secret Wars e, il fu The Kang Dynasty - chiamano un gruppo di cosplayer del Dottor Destino (Doom se preferite la lingua originale) per annunciare l'attore che lo interpreterà negli ultimi film della Saga del Multiverso. Uno di loro si toglie la maschera, èJr.. Il pubblico esplode, Internet pure ma non sempre positivamente. La rivelazione è stata divisiva, per usare un eufemismo, complice anche un periodo di cosiddetta "superhero fatigue" che sta