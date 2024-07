Avanti tutta sulla raccolta porta a porta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Primi fuochi, in consiglio comunale, tra maggioranza e opposizione. Fra i tanti temi che scaldano il clima tra gruppi di minoranza e giunta anche il, del quale il consigliere Francesco Macchioni, definendolo "fallimentare", ha chiesto di nuovo l’abolizione, con il ritorno al sistema tradizionale. Sbattendo, inevitabilmente, sul diniego dell’amministrazione, la quale, oltre a ricordare come "ilsia stato scelto da Atersir, Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, e sia parte integrante di un contratto sul quale il Comune di Sassuolo non può decidere autonomamente modifiche" ha fatto il punto sul sistema stesso. Adottato un anno e mezzo fa, non senza polemiche e qualche criticità di troppo. Compensata oggi, ha specificato l’assessore all’ambiente Chiara Tonelli, da un ragguardevole aumento delladifferenziata.