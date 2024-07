Autovelox non omologato il Comune di Arcola si affida a un legale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024)(La Spezia), 31 luglio 2024 – Un fulmine a ciel sereno, che ora però potrebbe portare a una pioggia di ricorsi. La vicenda degli’spenti’ dalla Procura perché non omologati ’agita’ l’amministrazione comunale di, che pur non avendo responsabilità sulla vicenda ha intenzione di vederci chiaro: in questo senso va letto l’incontro che si terrà nei prossimi giorni con un, con il quale saranno affrontati non solo il tema più stringente dei rapporti con la società che ha fornito i dispotici, ma anche quello delle sanzioni frutto dell’attività di controllo dei due dispositivi dall’altro ieri posti sotto sequestro preventivo dalla procura di Cosenza: quello installato da circa due anni sull’Aurelia al Ponte di, e quello sulla statatle 432 a Romito Magra, nei pressi del campo sportivo, attivato da poco più di un mese. Entrambi i T-exspeed v 2.