Alavés 2 -1 Tenerife | Il ‘Búfalo’ decide la partita alla pari contro il Tenerife

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 2024-07-30 21:27:35 Calcio spagnolo: L’ha battuto di poco il(2-1) nell’amichevole tenutosi questo martedì nella città di El Albir, ad Alicante, e in cui i piccoli dettagli individuali hanno finito per essere differenziati. La squadra guidata da Luis García Plaza è passata dal meno al più ed è riuscita a ribaltare un punteggio che per loro era stato in salita nelle fasi iniziali del secondo attoquando Juande Rivas, in un fallo indiretto commesso da Luismi Cruz, è riuscito a superare Manu Sánchez e segnare con un colpo di testa. Anche i gol della squadra basca sono arrivati ??su calci piazzati.