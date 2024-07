Addio Xbox 360 | La Fine di un’Era

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il 29 luglio 2024 segna ladiper gli appassionati di videogiochi: lo store digitale della360 ha chiuso definitivamente i battenti. Questo evento rappresenta un momento storico per la comunità videoludica, dato che la360 è stata una delle console più iconiche e amate della sua generazione. In questo articolo, ripercorreremo la storia di questa console, il suo impatto sul mondo dei videogiochi e cosa significa la chiusura dello store per i giocatori. La Storia della360 Lanciata nel novembre del 2005, la360 è stata una console rivoluzionaria che ha introdotto numerose innovazioni nel mondo dei videogiochi. Era dotata di una grafica all’avanguardia per l’epoca e offriva un’ampia gamma di giochi che spaziavano dai titoli più popolari ai capolavori di nicchia.