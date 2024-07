Xbox | crescono le entrate nel Q4 grazie Activision Blizzard ma l’hardware è nuovamente in calo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 30 luglio 2024) Microsoft ha appena condiviso i risultati finanziari del quarto ed ultimo trimestre fiscale del 2024, terminato a Giugno 2024, mostrando un aumento delleper quanto riguarda la divisione, ancora una voltaad. The Verge ha riportato che il colosso di Redmond ha generato 64,7 miliardi di dollari di, con un utile netto di 22 miliardi di dollari. Il fatturato è aumentato del 15 percento, mentre l’utile netto ha goduto di un aumento del 10 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Passando ad, i ricavi dei contenuti e dei servizi, che ricordiamo includonoGame Pass, sono aumentati del 61 percento in questo trimestre. Proprio in tal senso è bene precisare cheha contribuito alla maggior parte dei ricavi con 58 punti di impatto netto.