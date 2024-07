WWE | Annunciato il primo match dei Wyatt Sicks a RAW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 luglio 2024) Isi preparano ufficialmente per il loroincontro che è stato fissato per il 5 agosto a RAW. Sin dalla loro prima apparizione nello show rosso durante la puntata del 17 giugno hanno seminato il caos. Oltre a prendere di mira Chad Gable, il gruppo è stato protagonista di una serie di videomessaggi. Durante l’episodio di ieri (29/07) Erick Rowan, Dexter Lumis e Joe Gacy smascherati hanno attaccato i Creed Brothers dopo la loro vittoria contro Otis e Akira Tozawa. Chad Gable ha poi detto ad Adam Pearce che voleva affrontarli in un six-man tag team, che è stato quindi confermato per il 5 agosto. La card iniziale di RAW Oltre a questoè stato anche ufficializzato sempre per la puntata del 5 agosto, Dakota Kai contro Sonya Deville.