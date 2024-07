Siccità Busillo | Ecco il Sud che non soffre e continua ad irrigare

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 30 luglio 2024) Regione Campania pronta a finanziare altri 13 milioni di metri cubi di bacini artificiali e altri 3 milioni di kw di rinnovabili sugli impianti.: “Nella piana del Sele distribuiamo un milione di metri cubi d’acqua ad oltre 11 mila aziende agricole, grazie a invasi, tecnologia ed energia green” L’estate 2024a mietere record negativi per le ondate di calore e la, che hanno messo in ginocchio molte aree agricole in Italia, in particolare nel Meridione. Ma c’è un Sud che si conferma in controtendenza, grazie alla lungimiranza di investimenti sull’ottimizzazione delle risorse e sulla realizzazione di invasi per l’accumulo d’acqua, connessi alla produzione di energie rinnovabili.