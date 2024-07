Se qualcuno nel pubblico non ride ci rimango male cerco di smascherarlo I selfie? Non li amo per molti farlo con me o un altro è uguale | parla Enrico Brignano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024), a 35 anni di distanza dal suo debutto, riporta sul palco “I 7 re di Roma” di Garinei e Giovannini, scritta da Gigi Magni e musicata da Nicola Piovani. Uno degli spettacoli più iconici del suo mentore Gigi Proietti, con un tour che prenderà il via dall’8 ottobre dal Sistina di Roma. Nei primi mesi del 2025 il comico romano sbarcherà su Rai2 con un nuovo show in due puntate dal titolo “Ce lo chiede l’Europa“. Cinema, teatro, tv e numerosi successi ma quandononnon la prende benissimo. Sul treno che lo portava a scuola, a Ostia, improvvisava degli sketch e ci rimanevasenon si divertiva. Succede ancora, spiegain un’intervista al quotidiano Repubblica: “di mascherarlo ma ci, e non poco. A Roma si dice ‘rosico’, lo ammetto.