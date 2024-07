Riciclaggio usura e droga | 21 indagati Sgominata banda che operava in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Pistoia, 30 luglio 2024 – Guardia di finanza e carabinieri hanno eseguito un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca su denaro, rapporti bancari e beni nei confronti di due italiani, ritenuti responsabili, a vario titolo, di essere coinvolti in un vasto giro di ricettazione di gioielli, oro, argento, pietre preziose e orologi di pregio, di provenienza furtiva, e didei relativi proventi. Sono stati sequestrati otre 52.000 euro in contanti, 123 orologi di pregio per un valore stimato di oltre 500.000 euro e circa 700 grammi di gioielli, da periziare, oltre a numerosi conti correnti i cui saldi saranno comunicati nei prossimi giorni dagli istituti di credito interessati.