Olimpiadi di Parigi 2024 storica medaglia d’argento per le Fate della ginnastica artistica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio– Italianella finale a squadre femminile dialledi. Le azzurre – Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Elisa Iorio e Giorgia Villa – chiudono al secondo posto alle spalle degli Stati Uniti trascinati da Simone Biles. Bronzo al Brasile. Lo straordinario risultato delle azzurre regala la nonaalla spedizione dell’Italia ai Giochi: 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi. (Fonte Adnkronos) Foto Ferraro/FGI ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.