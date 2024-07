MIMMO CAVALLARO è uscito con il nuovo album MIRJIU

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 luglio 2024), il più autorevole interprete della tradizione musicale calabrese, pubblica il” che è disponibile in digitale dal 5 luglio e rappresenta un omaggio alla Calabria e alle sue meraviglie. Andiamo a saperne di più sia dell’che dell’artista. Ildiè “” Dal 5 luglio, è disponibile in digitale “”, ildel più autorevole interprete della musica popolare calabrese. “”,prodotto dae distribuito da iCompany, vede lo stile che ha sempre contraddistinto. E’ caratterizzato dall’utilizzo in chiave moderna degli strumenti etnici calabresi. Come pure raggiungere la fase più matura, riducendo al massimo le contaminazioni. E puntando sulla sperimentazione di tutto ciò che rimanda esclusivamente alla sua identità musicale e culturale.