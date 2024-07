METHA_PHORA esce con IL DISEGNO DI UN BAMBINO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo l’ultimo singolo intitolato “L’Ultima Lettera” che è un inno all’amore eterno e alla vita, MethaPhora pubblica “Ildi un”, il nuovo singolo che rappresenta la ricerca di un posto sicuro in cui potersi esprimere. Fuori “Ildi un” di MethaPhora MethaPhora pubblica il suo nuovo singolo con Sorry Mom! “Ildi un”, una canzone che racconta l’esplorazione interiore di unalla ricerca di un luogo sicuro dove poter esprimersi liberamente e “ridere per davvero”. Per l’ascolto: https://orcd.co/methaphora-ildiunCosa descrive “Ildi un”? L’artista narra un viaggio immaginario verso un orizzonte magico, una meta dove riscoprire e ritrovare sé stessi.