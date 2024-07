Meloni avanti sulle nomine Rai | vertice con Salvini e Tajani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Procedere con leRai. È l'input che Giorgialancia da Pechino prima di volare a Shanghai per l'ultima tappa della missione in Cina. Il dossier d'altronde è sul tavolo della maggioranza da settimane e l'obiettivo adesso è quello di trovare l'intesa con Forza Italia e, soprattutto, Lega per chiudere la partita prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Al rientro a Roma della premier, attesa giovedì a Parigi per i Giochi olimpici, si terrà quindi uncoi vice Antonioe Matteoper fare il punto della situazione e sbloccare l'impasse. La data non è ancora fissata in agenda ma, come spiega il segretario di FI conversando coi cronisti nel Transatlantico della Camera, «ha detto che rientra venerdì e ci sentiamo. Non so se ci vedremo già venerdì o lunedì, vediamo. Mi ha detto che quando torna parliamo di tutto».