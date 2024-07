Maika Randazzo sbarca al Grande Fratello con Lino e Alessia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 luglio 2024) Come succede da anni, anche questa volta le porte delsi apriranno per alcuni protagonisti di Temptation Island. Ieri Dagospia ha rivelato cheGiuliano ePascarella entreranno nella casa di Cinecittà. A quanto pare i due ex fidanzati non saranno da soli, perché con loro dovrebbe esserci anche la tentatrice, che sta frequentando. Se così fosse si ripresenterebbe lo schema di un anno fa, quando nella casa del GF sono arrivati Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Riusciranno i tre volti di Temptation Island ad appassionare il pubblico com’è successo con i ‘Perletti’? Leggendo le opinioni sui social, in molti avrebbero preferito vedere Raul Dumitras e Martina De Ioannon, altri invece sperano che Alfonso Signorini faccia entrare Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, due ex protagonisti di Uomini e Donne.