Ma ci è o ci fa | Di Francisca si scusa con Pilato dopo le critiche in tv

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 30 luglio 2024) Avevano fatto il giro dei social le parole di Elisa Diche in diretta tv su Rai 2 aveva aspramente criticato le dichiarazioni a caldo di Benedetta, arrivata al quarto posto per un solo centesimo nei 100 rana di Parigi 2024. “Mi sonota, glielo dovevo”. Elisa Difa sapere di aver chiamato la nuotatrice per chiarirsi ersi. “Lungi da me giudicare le sconfitte – dice l’ex fiorettista all’ANSA – Quella frase è infelice, ma io son così, senza filtri. Non conosco la sua storia, non capivo cosa volesse dire: al telefono ho spiegato, lei ha detto la sua. Vorrei incontrarla,i Giochi”. “Io non ho vinto 200 Olimpiadi, ma una sola, all’ultima stoccata, e qualcuno dice per una botta di c.”, aggiunge Di. “Perciò nessuna presunzione: semplicemente, non conosco la storia di Benedetta, e non capivo cosa stesse dicendo del suo quarto posto.