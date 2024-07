Le mille personalità del caffè

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 luglio 2024) Luglio significa rallentare, prendersi del tempo, dedicarselo e dedicarlo agli altri. Un momento che magari anticipa l’estate e la voglia di staccare del tutto. In altre parole: pausa. Concetto che noi italiani siamo abituati ad applicare in ogni caso durante tutto l’anno. Quante volte vi sarà capitato di trovarvi in cucina, davanti alla macchina del, pronti per un rituale che dentro hasignificati: una coccola per sé, l’accoglienza, quattro chiacchiere in tranquillità. Ognuno di noi vive il rito dela propria immagine e somiglianza: c’è chi lo prende in religioso silenzio, chi sorseggia unlungo mentre legge il giornale, chi non può ci può rinunciare a colazione in famiglia.diverse che possono incontrarsi anche nella scelta stessa delle macchine da, diventando così un accessorio imprescindibile, da scegliere e da amare.