La depilazione non è più un tabù nemmeno col rasoio Basta saperlo usare

(Di martedì 30 luglio 2024) Lanon è più unparlarne e dare le giuste informazioni per sfatare pregiudizi e un senso di vergogna che è ancora molto forte quando ci si approccia al tema. Ne è convinta Allegra Violante che nel 2021 a creato a Milano il brand di, Fler, che punta su real bodies e femmininity perché i peli sono tuoi, la decisione anche. Allegra Violante ci ha raccontato come è nato il suo brand Fler, che cosa lo distingue dagli altri e ci ha dato qualche dritta per depilarci in modo corretto. Ci racconti del tuo brand, Fler, come è nato e cosa offre di speciale rispetto a tutti gli altri? Io vivo negli Stati Uniti, lì ho fatto un Mba e poi ho lavorato in una start up di fitness, quindi che si occupa di tutt’altro. Da lì mi sono appassionata all’ecosistema start up e ho avuto l’intuizione che mancava un’alternativa al modo di approcciare la