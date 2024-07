In Corea del sud il tiro con l' arco è diventata scienza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 luglio 2024) Non è bastata nemmeno l’aura di Napoleone, là nella maestosa spianata des Invalides, per sovvertire un pronostico già scritto – e regalare un clamoroso trionfo alla Francia. Nelcon l’, disciplina sportiva figlia d’arte militare, vince ladel sud. Ancora. Coi suoi uomini e le sue donne. Ventinove medaglie d’oro dal 1972 a oggi: quasi il 75 per cento delle totali assegnate. Un’egemonia nazionale senza precedenti nella storia delle Olimpiadi: l’affermazione della squadra femminile a Parigi è la decima in altrettante edizioni della categoria. Quella maschile ne ha portate a casa 6 delle ultime 7 (e quel honneur, Italia, Londra 2012, per aver interrotto il filotto). Nessun altro sport, in nessun altro momento, ha mai visto un singolo paese inanellare simili cappotti. La risposta è che mai come indel sud lo sport s’è fatto ‘’.