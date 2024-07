I campioni del Torneo della Montagna saranno festeggiati anche in Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Com’è noto, il Villa Minozzo dopo 47 anni ha vinto sabato ilnella categoria dei Dilettanti. Un successo che ha fatto esultare i tantissimi presenti allo stadio di Carpineti (nella finalissima giocata contro iuscenti del Cervarezza) matutta la comunità villaminozzese. Per questo nella giornata di oggi, alle 18.35, la squadra vincitrice delsarà accolta nella sala del Consiglio comunale, in Municipio a Villa Minozzo, per la consegna ufficiale di un riconoscimento, un "attestato per meriti sportivi conferito alla società Villa Minozzo 1984 Asd". Si tratta di una seduta di consiglio comunale aperta, al quale è invitata a partecipare tutta la comunità. Nella foto: la formazione del Villa, accompagnata dal sindaco Elio Ivio Sassi e dai propri tifosi