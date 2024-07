HIV se hai il dubbio fai il test | a Ostia Antica prelievo gratis

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – HIV: se hai il, fai il. La Asl Roma 3 scende in campo per sensibilizzare la cittadinanza sul tema e soprattutto per informare che al CTC (Centroe Counseling) per l’HIV diè sempre attivo un servizio a disposizione dei cittadini che, anche senza prescrizione medica, possono effettuare gratuitamente il. “Il Lazio è la regione italiana con la maggiore incidenza di Hiv, superiore alla media nazionale che aumenta, peraltro, proprio a Roma. Un dato che desta preoccupazione, perché parliamo di numeri elevati ai quali si aggiunge il fatto che la diagnosi, in oltre il 60% dei casi, ata che la malattia è già in fase avanzata.