Grande Fratello nel cast anche un’ex allieva de Il Collegio? L’indiscrezione

(Di martedì 30 luglio 2024) Iniziano a circolare già i primi rumor sui papabili concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione di. Ieri pomeriggio, il portale Dagospia ha lanciato la prima bomba annunciando i primi quattro concorrenti: Ecco i nomi dei primi quattro concorrenti del(firme permettendo). Si tratta di Enzo Paolo Turchi, Karina Cascella, Lino e Alessia di Temptation Island. Pronta però è stata la smentita diretta dell’ex opinionista di Uomini e Donne che, attraverso dei lungi video su Instagram, ha ringraziato la produzione del programma (compreso Alfonso Signorini) ma hasvelato di aver rifiutato in qualche modo l’opportunità. Poi, sempre in serata è arrivataun’altra indiscrezione, questa volta direttamente dal portale TvBlog che ha aggiunto altri nomi: Con loro, pensate un po’, ci saràla tentatrice Maika Randazzo. Ma non è finita qui.