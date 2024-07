Eppur non si muove | il governo continua a non tutelare startup e incubatori

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 30 luglio 2024) Non ci sono soltanto i dehors nel ddl Concorrenza, ma il nuovo provvedimento del– che è già intervenuto su una precedente bozza – riguarda anche uno dei settori più strategici e nevralgici per un Paese moderno: quello dell’innovazione e delle start-up. E lo fa – secondo gli osservatori e gli esperti di settore – in una maniera che, paradossalmente, non fa fare passi avanti a tutte quelle giovani imprese che cercano di dare una spinta diversa alle economie tradizionali. Tant’è che c’è chi ritiene che, a questo punto, sia più conveniente per i giovani imprenditori italiani andare a costituire un’attività in un Paese straniero, come la Francia che da questo punto di vista sembra essere avanti anni luce rispetto a noi.